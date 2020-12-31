Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц, имеющих заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц, имеющих заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджанской Республике, сообщает в четверг Trend.
В распоряжении говорится:
"Наградить следующих лиц, имеющих заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджанской Республике:
орденом «Эмек» 1-й степени
Атакишиева Сагифа Ядулла оглу
Алиева Интигама Таир оглу
Аскерова Афраса Эмир оглу
Талыбова Джехуна Аббас оглу
Велиева Видади Фазиль оглу
орденом «Эмек» 2-й степени
Джавадова Джавада Бахадыр оглу
Джафарова Гусейна Орудж оглу
Алиева Рамиза Фаяз оглу
Гусейнова Валида Салех оглу
Гасымова Рагуфа Совет оглу
Магеррамова Адалята Гара оглу
Микаилова Хакима Аллахверян оглу
Мирзалиева Джафара Аслан оглу
Мирзоеву Улдуз Ислам гызы
Назарова Алитехрана Алисахиб оглу
Рзаева Шахмара Мехди оглу
Умарова Васифа Тофиг оглу
Зейналова Теймура Назим оглу
орденом «Эмек» 3-й степени
Джалилова Арифа Иншаллах оглу
Фарзалиева Сабира Тевель оглу
Гамидова Рауфа Талыш оглу
Гасанова Джамшида Ибрагимхалил оглу
Ганиева Фархада Аллахшукюр оглу
Мадатова Сахиба Гюльага оглу
Магеррамова Наби Багы оглу
Мамедова Габиля Сулейман оглу
Мустафаева Агамирзу Имамалы оглу
Нуриева Рамиза Гюльали оглу
Самедова Эйваза Мирза оглу
Шабанова Вагифа Джума оглу
медалью «Терегги»
Абдуллаева Ганбара Гара оглу
Аллахверянова Мустафу Ибрагим оглу
Бабаева Гянджали Шахлар оглу
Алиева Мирзу Микаил оглу
Алиеву Зенфиру Кямиль гызы
Гусейнова Панаха Алхос оглу
Исмаилова Исрафила Ибрагим оглу
Газиева Арифа Тофиг оглу
Гулиева Ягуба Исмаил оглу
Мехралиева Имана Худаверди оглу
Мустафаева Аллахверди Шахгусейн оглу
Насибова Фамиля Насир оглу
Рамазанова Адиля Мирза оглу
Рустамову Сиалю Исмаил гызы
Сеидова Мирвасифа Адиль оглу
Шихалиева Фариза Газанфар оглу
Вердиева Рахмана Халил оглу.