В городе Шуша почтили память жертв трагедии 20 Января (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В городе Шуша с участием военнослужащих азербайджанской армии прошла церемония по случаю 31-й годовщины трагедии 20 Января.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобороны, после церемонии почтения памяти шехидов минутой молчания был исполнен Государственный гимн Азербайджана.

В ходе мероприятия была отмечена историческая значимость событий 20 Января, предоставлена подробная информация об успехах политики общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в плане доведения до мировой общественности истины касательно произошедших событий.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)