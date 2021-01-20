В городе Шуша почтили память жертв трагедии 20 Января (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В городе Шуша с участием военнослужащих азербайджанской армии прошла церемония по случаю 31-й годовщины трагедии 20 Января.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Минобороны, после церемонии почтения памяти шехидов минутой молчания был исполнен Государственный гимн Азербайджана.
В ходе мероприятия была отмечена историческая значимость событий 20 Января, предоставлена подробная информация об успехах политики общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в плане доведения до мировой общественности истины касательно произошедших событий.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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