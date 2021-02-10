Поставленная из Турции техника по разминированию будет использоваться на освобожденных территориях Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Поставленная из Турции техника по разминированию будет использоваться на освобожденных территориях Азербайджана.

Об этом сказал начальник инженерно-фортификационной службы министерства обороны Азербайджана генерал-майор Анар Керимов, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что в связи с этим в инженерных войсках, инженерно-фортификационных подразделениях организована подготовительно-учебная программа: «В рамках учебной программы совместно с представителями компании-производителя техники по разминированию были рассмотрены вопросы эксплуатации и ухода за этой техникой. Сегодня в реальных условиях на полигоне будет продемонстрирован процесс разминирования с ее помощью, и за короткий срок эта техника будет привлечена к работе по расчистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)