На полигоне осуществлен процесс разминирования посредством техники, доставленной из Турции - репортаж Trend TV (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в реальных условиях был осуществлен процесс разминирования посредством техники, доставленной из Турции, сообщает в среду Trend TV.

Отметим, что в связи с этим в инженерных войсках, инженерно-фортификационных подразделениях организована подготовительно-учебная программа. В рамках 10-дневной учебной программы совместно с представителями компании-производителя техники по разминированию были рассмотрены вопросы эксплуатации и ухода за ней. В скором времени эта техника будет использоваться в работах по разминирванию на освобожденных территориях Азербайджана.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)