Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт завершился, он уже стал частью истории

БАКУ/Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт завершился. Он уже стал частью истории.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с сопредседателем Международного центра Низами Гянджеви Исмаилом Серагельдином.

«Сейчас мы должны сосредоточиться на стоящих перед нами вопросах, в первую очередь, конечно, реконструкции, восстановлении территорий. Все уничтожено. Мы и представить себе не могли масштабы разрушений. В Агдаме, Физули, на других освобожденных территориях, в селах, городах не осталось ни одного здания. Все, в том числе исторические памятники, разрушено. Для проведения работ по реконструкции необходимо принять многочисленные меры. Разумеется, мы привержены этому делу, для этого у нас есть твердая воля и возможности»,- отметил глава государства.