Президент Ильхам Алиев: Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии

БАКУ/Trend/ - Посмотрите в каком состоянии находится Армения. Там царит кризис, каждый день происходят столкновения, аресты, демократические основы, можно сказать, полностью нарушены. Армения никогда не находилась в таком плачевном состоянии. В такое состояние ее привели их руководители. Как руководители хунты, 20 лет возглавлявшей Армению, - хунта Кочаряна-Саргсяна, так и пришедшая затем власть.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с членами семей шехидов и инвалидами войны.

«У пришедшей после власти был выбор - либо продолжить оккупационную политику и стать несчастной, либо по доброй воле покинуть наши земли. Мы дали этот шанс, даже в период войны я неоднократно говорил, пусть назовут нам дату, когда какие регионы они покинут, и мы останавливаем войну. Так и случилось. После того, как была названа дата, война остановилась. Но они вынуждены были назвать нам эту дату, сделали это не по собственной воле. После того, как мы уже уничтожили их армию, живую силу армянской армии, после того, как они встали на колени, они вынуждены были сделать это, подписали акт o капитуляции, и наша победа была потверждена.

Мы и без того освободили бы все земли. Но потери могли бы быть большими, особенно в направлении Кяльбаджара и Лачина. Уже наступила зима, пошел снег, у нас там могли бы быть большие потери. Поэтому мы военным путем нанесли поражение врагу, изгнали его с наших земель, освободили от захватчиков Шушу и другие города. Вслед за этим политическим путем вернули Лачинский, Кяльбаджарский районы и часть Агдамского района, они уже находятся под нашим контролем»,- сказал глава государства.