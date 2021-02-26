Международная ассоциация «АзИз» провела мероприятие, посвященное 29-й годовщине Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» провела мероприятие, посвященное 29-й годовщине трагедии, которая произошла в азербайджанском городе Ходжалы в ночь с 25-го по 26-е февраля 1992 года, сообщает в пятницу Trend.

В ту ночь армянскими националистами с помощью 366-го мотострелкового полка советских войск были с особой жестокостью убиты 613 жителей города, среди которых дети, женщины и старики.

Начиная с 2008 года, международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» ежегодно проводит мероприятия, которые информируют израильскую общественность об этой трагедии. В 2016 году в Израиле в Президентском лесу была заложена роща «Ходжалы-613» памяти жертв той страшной трагедии. Мероприятие было организовано Еврейским национальным фондом «Керен Каемет ле-Исраэль» (ККЛ) и международной ассоциацией Израиль-Азербайджан «АзИз». Это было очень знаменательное событие, так как впервые в истории Израиля были посажены деревья в память о людях нееврейской национальности.

Каждый год в конце февраля в этом парке проводятся митинги памяти жертв Ходжалы. В этих митингах участвуют израильские политики, депутаты Кнессета, главы муниципальных советов, общественность Израиля.

В этом году в связи с пандемией ассоциация «АзИз» провела зум-конференцию, в которой приняли участие представители Израиля, Азербайджана, США, Чехии, России и Канады. Открывая онлайн-конференцию, радиожурналист израильского государственного радио «КАН-РЕКА» Виктория Долинская рассказала о тех страшных событиях февраля 1992 года и попросила всех присутствующих почтить память невинных жертв трагедии Ходжалы минутой молчания.

От имени соучредителя вечера памяти, азербайджанского Государственного комитета по работе с диаспорой, выступила заведующая отделом стран Америки, Великобритании и Израиля Сальхат Аббасова, которая, поприветствовав присутствующих, поблагодарила ассоциацию «АзИз» за активную пропаганду азербайджанских реалий в Израиле и мире.

Затем слово было предоставлено депутату Милли Меджлиса Азербайджана Расиму Мусабекову, который поблагодарил за приглашение и отметил, что не раз участвовал в мероприятиях памяти жертв Ходжалы в Израиле, организованных ассоциацией «АзИз», а также рассказал о скорби азербайджанского народа по убитым и без вести пропавшим в те тяжёлые февральские дни.

Депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев рассказал о современном положении в Азербайджане и в целом на Южном Кавказе после освобождения азербайджанских земель от армянских оккупантов.

В своём выступлении мэр города Маалот-Таршиха Аркадий Померанец сказал, как ему дорого и близко всё, что происходит на его родине – в Азербайджане, a мэр города Кирьят-Бялик Эли Дукорский с гордостью отметил, что в центре Кирьят Бялика установлен символ азербайджанского города-побратима Исмаиллы.

В своих выступлениях заместители мэров израильских городов Михаил Баркан (Афула), Адам Амилов (Кирьят Ям), Михаил Сутовский (Холон) и Нюма Рачевский (Кирьят Бялик) выразили скорбь по поводу трагических событий в Ходжалы, а также поздравили азербайджанский народ с недавней победой в Отечественной войне и восстановлением территориальной целостности Азербайджана.

Президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Лев Спивак поприветствовал всех присутствовавших и поблагодарил за поддержку и участие в столь важном мероприятии. Затем были представлены фрагменты документального фильма литовского режиссёра Алекса Брокаса «Бесконечный коридор», снятого по материалам журналиста Ричардаса Лапаитиса.

Директор Азербайджанского культурного центра «АзИз» Егяна Сальман представила присутствующим официальное обращение в связи с событиями в азербайджанском городе Ходжалы в ночь с 25-го на 26-е февраля 1992 года, которое международная ассоциация Израиль-Азербайджан «АзИз» направила Президенту Израиля Реувену Ривлину и премьер-министру Беньямину Натанияху, а также в Европарламент, организацию Human Rights Watch и Международный комитет по делам беженцев. Егяна Сальман рассказала о тех чувствах, которые переживали выходцы из Азербайджана во время Отечественной войны и какую радость и гордость испытали все, когда узнали, что азербайджанская армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым одержала победу и восстановила территориальную целостность Азербайджана.

Чешская поэтесса азербайджанского происхождения Лейла Бегим-Джафарова прочитала свои стихи, посвящённые событиям в Ходжалы.

Среди выступивших были также правозащитник из Азербайджана Эльчин Ахундзаде, Салахаддин Эюбов, Фуад Керимов, Александр Аграновский, Бела Кармель, Орхан Расулзаде и журналист Григорий Рейхман, который волею судеб стал свидетелем боевых действий Первой Карабахской войны.

В заключение ведущая Виктория Долинская предложила присутствующим почтить память воинов, павших в Отечественной войне Азербайджана, минутой молчания.