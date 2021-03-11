БАКУ /Trend/ - Меняется структура Объединения молодежи партии "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Решение об этом было принято на состоявшемся ранее VII внеочередном съезде партии, сообщает в четверг Trend.

В ПЕА отметили, что в настоящее время проводятся обсуждения по структуре и форме деятельности Объединения молодежи.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)