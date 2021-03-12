Боевой опыт ВС Азербайджана изучают в армиях многих стран мира - Закир Гасанов

Политика 12 марта 2021 13:26 (UTC+04:00)
Боевой опыт ВС Азербайджана изучают в армиях многих стран мира - Закир Гасанов

БАКУ /Trend/ - 12 марта министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в Баку делегацией, возглавляемой спецпредставителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

На встрече Гасанов заявил, что Отечественная война, начавшаяся контрнаступательной операцией, завершилась славной победой азербайджанской армии под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева. Земли Азербайджана были освобождены от оккупации.

Проинформировав гостя об успешных военных операциях, проведенных азербайджанской армией, министр отметил, что ее боевой опыт, приобретенный во время 44-дневной войны, изучается армиями многих стран мира и международными военными экспертами.

Гасанов осудил обстрелы вооруженными силами Армении Гянджи, Барды, Тертера и других населенных пунктов, целенаправленное убийство мирного населения Азербайджана во время войны. По его словам, чрезвычайно важно, чтобы этому была дана соответствующая оценка. Мировое сообщество должно принять меры против лиц, совершивших эти деяния, отметил Гасанов.

Он также подчеркнул, что урегулирование Азербайджаном нагорно-карабахского конфликта, длившегося около 30 лет, путем освобождения оккупированных территорий будет способствовать стабильности в регионе Южного Кавказа.

Кроме того, Гасанов проинформировал гостя о мероприятиях, проводимых сегодня азербайджанской армией на освобожденных территориях.

В свою очередь, Клаар сообщил, что внимательно следил за Отечественной войной, подчеркнул важность поддержания стабильности в регионе Южного Кавказа. По его словам, Евросоюз поддерживает все шаги, предпринимаемые в этом направлении.

Он выразил соболезнования семьям военнослужащих и мирных жителей, ставших шехидами в Отечественной войне.

Стороны на встрече также обсудили новую ситуацию, сложившуюся в регионе, поствоенные условия и ряд других вопросов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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