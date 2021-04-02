Выпущенные Арменией по Шуше ракеты "Искандер" полностью разорвались – агентство (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Выпущенные Арменией по Шуше ракеты "Искандер" полностью разорвались, сказал начальник Оперативного штаба Агентства по разминированию (ANAMA) Идрис Исмайлов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, обнаружены две ракеты "Искандер", которые были выпущены в направлении города Шуша.

"Обломки ракет, выпущенных армянскими вооруженными силами, были обнаружены во время оперативных мер на различных территориях в Шуше. Агентство продолжает оперативно-поисковые работы во всех освобожденных городах и районах. С декабря прошлого года на территориях, где шли бои, в домах, подвалах проводились поисковые работы, было обнаружено более 100 неразорвавшихся боеприпасов. А 15 марта сотрудники Агентства обнаружили на двух территориях обломки разорвавшихся ракет. Были проверены модификационные коды и установлено, что это ракеты «Искандер». Длина ракет составляет 7 м 23 см, диаметр - 920 мм. На обломках не обнаружено надписи, которая уточняет их модель. Этот вопрос выясняется», - сказал Исмайлов.

(Авторы: Самир Али, Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)