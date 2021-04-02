Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром торговли Турции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 2 апреля принял делегацию во главе с министром торговли Турции Рухсар Пекджан.
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