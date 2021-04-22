Укрепление мер доверия в отношениях Азербайджана и Армении – важнейшая задача - МИД России

БАКУ /Trend/ - Важнейшей задачей на данном этапе мы считаем укрепление мер доверия в отношениях Азербайджана и Армении, формирование положительной экономической повестки дня, способной обеспечить перспективы и условия для устойчивого развития Южного Кавказа.

Как сообщает Trend, об этом сказала в четверг на брифинге глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

По ее словам, очень сложно преодолеть последствия войны, в том числе и психологически.

«Многие не согласны с результатами, кому-то хочется продолжения, кому-то - реванша. Но в этом ли цель? Этот вопрос нужно задавать. Ответ очевиден - нет», - сказала Захарова.

(Редактор: Константин Шапиро)