Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством здания ASAN xidmət в Нахчыване

Политика 10 мая 2021 11:17 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев ознакомился со строительством здания ASAN xidmət в Нахчыване

БАКУ /Trend/ -10 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с ходом строительства здания Центра ASAN xidmət в городе Нахчыван.

Как сообщает Trend, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов проинформировал главу государства о проделанной работе.

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