БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ожидается утверждение еще одного международного документа.

Как сообщает в воскресенье Trend, на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) планируется вынести вопрос в связи с утверждением "Соглашения между правительством Азербайджана и Международным центром по развитию миграционной политики о статусе Центра в Азербайджане".

Документ определяет статус привилегий и иммунитетов организации в Азербайджане.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)