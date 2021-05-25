Милли Меджлис принял законопроект о Шуше в первом чтении

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана на своем пленарном заседании 25 мая обсудил и принял в первом чтении законопроект "О городе Шуша - культурной столице Азербайджана", сообщает во вторник Trend.

Законопроект предусматривает такие вопросы, как создание Государственного заповедника города Шуша и связанного с ним особого фонда.

В соответствии с документом, на территории города предпочтение будет отдаваться экологически чистым видам транспорта.

После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)