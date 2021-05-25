Азербайджан придает важное значение сотрудничеству с ОБСЕ - глава МИД (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан придает важное значение сотрудничеству с ОБСЕ.

Об этом сказал 25 мая министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Шмид, прошедшей в рамках его рабочего визита в Австрию, сообщает во вторник Trend со ссылкой на азербайджанский МИД.

По его словам, после подписания трехсторонней декларации 10 ноября 2020 года был положен конец конфликту, длившемуся 30 лет.

Министр отметил, что этот документ создал широкие возможности для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ двух стран.

На встрече также были обсуждены некоторые вопросы, вытекающие из трехсторонней декларации, в частности то, что открытие региональных транспортных связей создаст новые возможности для стран региона, включая и Армению.

Стороны также обсудили ситуацию, сложившуюся в регионе после конфликта, протекающие в нем процессы, меры, принятые по выполнению пунктов трехсторонних деклараций, вопросы сотрудничества с ОБСЕ, процессы восстановления и реконструкции на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)