Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю национального праздника - Дня Республики.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Господин Президент, Дорогой Брат.

От имени моего народа и от себя лично сердечно поздравляю Ваше превосходительство и весь азербайджанский народ с Днем дорогой Азербайджанской Республики.

В этом году братский Азербайджан отмечает День Республики с чувством гордости в связи со справедливой победой, завоеванной в Отечественной войне. Турция с большой радостью разделяет это счастье Азербайджана, «печаль которого считает своей печалью».

Очень рад, что у нас единая воля укреплять наши стратегические связи, находящиеся на совершенном уровне, в духе провозглашенного лозунга «одна нация, два государства». Уверен, что наше братство и сотрудничество являются самым большим гарантом мира, стабильности и благополучия в нашем регионе.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, выражаю дружественному и братскому азербайджанскому народу наилучшие пожелания прекрасного будущего и постоянного благополучия".