В Казахстане рассмотрят соглашение с Азербайджаном по сотрудничеству в области миграции

Под председательством спикера Палаты Казахстана Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро Сената, где депутаты рассмотрели и утвердили проект повестки дня заседания Сената 3 июня 2021 года, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Так, в предстоящий четверг депутатами будет рассмотрен законопроект "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в области миграции".

Основной целью Соглашения является создание правовой основы для двустороннего сотрудничества в области миграции, осуществление совместных мер по противодействию незаконной миграции. В случае необходимости стороны смогут обмениваться информацией и сведениями о выявленных нарушениях миграционного законодательства, каналах незаконной миграции, о действующих на территориях двух стран юридических и физических лицах, причастных к организации и осуществлению незаконной миграции.

Также в ходе заседания Бюро между постоянными комитетами Сената были распределены законопроекты, поступившие из Мажилиса.