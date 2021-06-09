Армянская агрессия против других рас продолжается: убийство гамбийца подняло на ноги всю Францию (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Агрессивное поведение армян во всем мире показывает, что они ненавидят не только азербайджанцев, но и представителей других наций и рас. Армянская агрессия, которой нет границ, в последнее время стала более явной.

Недавно один из таких бесчисленных актов ненависти армян к другим расам был зафиксирован во Франции. Так, во французском Сент-Этьене группа из 3-4 армян избила и убила на улице гамбийца. Не в силах контролировать свою сущность, армяне убили 26-летнего Юсуфа, нанеся ему четыре ножевых удара. Инцидент произошел на глазах у прохожих.

Жестокость армян также очевидна на видеозаписи, которую окружающие сняли и разместили в социальных сетях. Кровь стынет в жилах от увиденного на видео, где армянин нападает уже на упавшего в результате ножевых ударов беспомощного молодого гамбийца и добивает его ударами ног.

Согласно французским источникам, инцидент произошел на почве расизма.

Тысячи французов африканского происхождения вышли на улицы Франции, протестуя этому зверству армян. Они требуют от французских властей справедливости.

Этот факт полностью оголяет правду об армянском расизме. Испокон веков армяне с неприязнью относились к представителям других наций и рас, этот подход сохраняется и сегодня, и подобным фактам счета нет.

Армяне выдают себя за угнетенных, но наступает момент, когда они не могут скрыть свою террористическую сущность и преступные намерения.

Что касается Франции, то похоже, что армяне, воодушевленные недавними проармянскими заявлениями французского президента Эмманюэля Макрона, считают себя здесь более защищенными, думают, что у них есть привилегии или иммунитет к правосудию. Все это происходит на глазах у всего мира. Каким бы сильным не было армянское лобби, уйти от реальности уже невозможно. Так что армяне и дальше будут жить в позоре и унижении во всем мире, впрочем, как и было на протяжении всей истории.

Elgün Mənsimov

Twitter: @Elgun_Mensimov