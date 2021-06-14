Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Физулинский район

Политика 14 июня 2021 15:18 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Физулинский район

БАКУ /Trend/ - 14 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Физулинский район.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в Физулинском международном аэропорту.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проделанной в аэропорту работе.

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