Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Физулинский район

БАКУ /Trend/ - 14 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Физулинский район.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди ознакомились с ходом строительных работ в Физулинском международном аэропорту.

Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проделанной в аэропорту работе.