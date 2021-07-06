Минобороны Азербайджана внесло ясность в распространенную Арменией информацию о стрельбе на границе

БАКУ /Trend/ - В ответ на распространенную армянской стороной информацию об инциденте на государственной границе Минобороны Азербайджана заявляет, что подразделения азербайджанской армии не открывали огонь, сообщает во вторник Trend со ссылкой на военное ведомство.

«Среди личного состава Вооруженных сил Азербайджана раненых нет. Если в рядах армянской армии есть потери или раненые, то это могло произойти только в результате внутреннего инцидента», – отметили в Минобороны.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)