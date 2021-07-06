В Агдаме проходит совместное заседание рабочих групп Координационного штаба (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Агдамском районе проходит совместное заседание рабочих групп по вопросам энергетики и экологии Межведомственного центра, действующего при Координационном штабе, созданном в связи с решением в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Как передает во вторник Trend, на заседании обсуждаются вопросы повестки дня.
Отметим, что Координационный штаб, созданный распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации главы государства Самир Нуриев.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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