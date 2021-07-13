Президент Ильхам Алиев выступил на промежуточной конференции глав МИД стран Движения неприсоединения (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на промежуточной конференции глав МИД стран-участниц Движения неприсоединения.

Как сообщает во вторник Trend, выступление транслировалось в прямом эфире на официальных страницах главы государства в Facebook и YouTube.