Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - 17 августа министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе своего визита на Международную оборонную выставку IDEF-2021 в Стамбуле встретился с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны, на встрече стороны отметили важность развития сотрудничества в сфере оборонной промышленности и обменялись мнениями по региональной безопасности, двусторонним отношениям и другим интересующим вопросам.
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