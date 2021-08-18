Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 17 августа министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе своего визита на Международную оборонную выставку IDEF-2021 в Стамбуле встретился с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Минобороны, на встрече стороны отметили важность развития сотрудничества в сфере оборонной промышленности и обменялись мнениями по региональной безопасности, двусторонним отношениям и другим интересующим вопросам.