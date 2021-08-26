Президент Ильхам Алиев:Руководство Армении оскорбило весь мусульманский мир

БАКУ /Trend/ - Руководство Армении оскорбило весь мусульманский мир.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидов войны и героев Отечественной войны.

«Весь мир видит армянское варварство. Видит, что армяне разрушили наши мечети. Разрушено более 60 мечетей. Армяне держали в наших мечетях коров и свиней. Это – оскорбление для всего мусульманского мира. Еще раз обращаясь перед вами к руководителям всех мусульманских стран, говорю: никогда не забывайте этого, не закрывайте на это глаза, не делайте вид, что не видите этого. Руководство Армении оскорбило весь мусульманский мир. Именно армяне разрушали могилы, стирали надписи с надгробных камней и продавали их, снимали золотые коронки с мертвецов, разрушали наши мечети, по кирпичику сносили наши дома и растаскивали в свои лачуги. Это видит и должен видеть каждый. Мы регулярно привозим на освобожденные земли иностранных гостей – журналистов, политиков, общественных деятелей, чтобы они видели и знали: мы не только освободили свои территории от оккупации, мы избавили регион от армянского фашизма»,- сказал глава государства.