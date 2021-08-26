Президент Ильхам Алиев: Армения скрывает свои потери, ее потери составили по меньшей мере 7-8 тысяч человек

БАКУ/Trend/-Армения скрывает свои потери. Но, по имеющейся у нас точной информации, ее потери составили по меньшей мере 7-8 тысяч человек.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидов войны и героев Отечественной войны.

«Шехидов могло бы быть больше. Поэтому по сравнению с армянской армией у нас потерь гораздо меньше. Правда, Армения скрывает свои потери. Но, по имеющейся у нас точной информации, ее потери составили по меньшей мере 7-8 тысяч человек. Только в результате продолжающихся по сегодняшний день поисковых операций на освобожденных землях обнаружены тела более 1600 армянских оккупантов. Азербайджан и здесь проявляет гуманизм. После Первой Карабахской войны у нас пропали без вести около 4 тысяч человек. Армяне не вернули нам их тела. Но все же мы, руководствуясь самыми высокими принципами гуманизма, делаем и это. Планируя все операции, мы отслеживали ход операций, отслеживали в режиме реального времени. Мы знали, что потери врага составили по меньшей мере 7-8 тысяч человек. У Азербайджана же было до 3-х тысяч шехидов. Если учесть, что мы проводили контрнаступательную операцию, если учесть, что было 5-6 оборонительных линий, большие инженерные укрепления и природный рельеф был неблагоприятным для нас, то можно понять, в какой степени мы думали о здоровье, сохранении жизней людей, и мы добились этого»,- сказал глава государства.