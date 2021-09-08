Азербайджан был представлен на международном кулинарном фестивале в США (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе и при организационной поддержке "Азербайджанской организации дружбы", действующей в городе Роли американского штата Северная Каролина, Азербайджан был представлен ​на международном кулинарном фестивале в США.

Как сообщили в среду Trend в Государственном комитете Азербайджана по работе с диаспорой, в фестивале, организованном с целью популяризации традиций и блюд национальной кухни разных народов, приняли участие 26 стран, в том числе Азербайджан, США, Италия, Германия, Япония, Китай, Колумбия, Эквадор, Кыргызстан, Мексика, Пакистан, Словакия, Сирия, Украина, Вьетнам и другие.

В уголке Азербайджана на фестивале демонстрировались сувениры, книги на английском и чешском языках об истории, культуре, туристическом потенциале нашей страны, были представлены блюда национальной кухни.

Глава "Азербайджанской организации дружбы", член Координационного совета американских азербайджанцев Адика Игбал и другие подробно рассказали местным жителям и гостям фестиваля о культуре и национальной кухне Азербайджана.

В рамках фестиваля также были представлены танцы народов 26 стран. Посетители с восторгом встретили азербайджанский танец в исполнении танцевального коллектива "Карабах".

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)