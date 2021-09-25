Глава МИД Азербайджана обменялся мнениями с руководителем МККК (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на МИД, стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития связей, выразили надежду на дальнейшее развитие успешного сотрудничества.

Министр проинформировал собеседника о текущей ситуации в регионе, в том числе о существующей минной угрозе, а также о проводимых на освобожденных от оккупации территориях восстановительных работах.

Президент МККК, поблагодарив главу МИД Азербайджана за предоставленную информацию, рассказал о работе, проводимой в этом контексте представляемой им структурой. Он подчеркнул, что сотрудничество в гуманитарной сфере и реализация проектов в регионе будут продолжены.

В ходе встречи также был проведен обмен мнениями касательно в целом гуманитарной деятельности.