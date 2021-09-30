Разблокировка транспортных связей принесет долгосрочную экономическую выгоду всему Южному Кавказу – посол Беларуси в Баку

БАКУ /Trend/ - Разблокировка транспортных связей принесет долгосрочную экономическую выгоду всему Южному Кавказу. Об этом сказал Trend чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков.

«На мой взгляд, достигнутые президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении договоренности по разблокировке экономических и транспортных связей в регионе в полной мере отвечают интересам Азербайджана. Прежде всего - это восстановление стратегически важного наземного транспортного сообщения с Нахичеванской Автономной Республикой, которое также откроет прямой выход на Турцию. Кроме того, реализация данных соглашений способна принести долгосрочную экономическую выгоду всему Южному Кавказу. Использование нового транспортно-логистического пространства путем создания сети новых железнодорожных и автомобильных дорог, строительства аэропортов, естественно, благоприятно отразится на коммуникациях между Азербайджаном, Арменией, Грузией, Ираном, Россией и Турцией. Как мы видим, работа в этом направлении под эгидой трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров уже ведется, и мы верим, что поставленные задачи будут успешно выполнены», - сказал Равков.

По его словам, в случае разблокировки торгово-экономических и транспортных коммуникаций в регионе заинтересованные структуры Беларуси изучат возможность и целесообразность подключения в перспективе к этим и другим проектам.

«Республика Беларусь последовательно поддерживала и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики на основе общепризнанных принципов международного права. Подписание 10 ноября 2020 года заявления лидерами Азербайджана, России и Армении способствовало прекращению боевых действий, что позволило сберечь жизни тысяч солдат и мирных граждан. Как вы помните, на брифинге, состоявшемся в Баку после встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Беларуси Александра Лукашенко 14 апреля текущего года, Александр Лукашенко приветствовал достигнутые трехсторонние договоренности по итогам вооруженного противостояния», - сказал Равков.

Он подчеркнул, что Беларусь и Азербайджан на протяжении долгого времени являются стратегическими партнерами и добрыми друзьями, в отношениях между которыми отсутствуют проблемные вопросы.

«И наши государства в трудные минуты оказывают друг другу посильное содействие. У нас неплохие результаты сотрудничества, в том числе в сфере обороны: имели место и поставки, и ремонт, и обслуживание техники, а также подготовка личного состава к работе на новых образцах. Но сейчас я бы хотел акцентировать внимание не на помощи в ходе конфликта, а в деле предстоящей мирной работы по восстановлению жизни на освобожденных территориях, ведь это на данный момент – самое главное. Президент Ильхам Алиев в ходе встречи с Александром Лукашенко в Баку выразил заинтересованность в белорусском опыте организации жизни в сельских поселениях и пригласил наши компании принять участие в этих работах. Также была достигнута договоренность об участии белорусских компаний в проектировании городов и сел, оказании услуг по 3D-моделированию и привлечению наших специалистов к восстановлению транспортной инфраструктуры на территории Азербайджана. Убежден, что эти и другие не менее важные договоренности, над которыми в настоящее время работают эксперты с обеих сторон, будут воплощены в жизнь и послужат еще одним примером стратегического сотрудничества между нашими странами», - заключил Равков.