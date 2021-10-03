Хроника 44-дневной Отечественной войны Азербайджана: 3 октября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, которая позднее получила название «Железный кулак». Отечественная война Азербайджана, продолжавшаяся 44 дня, положив конец почти тридцатилетней оккупации азербайджанских земель, завершилась восстановлением территориальной целостности страны.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 3 октября:

- Президент Ильхам Алиев заявил, что ВС Азербайджана подняли азербайджанский флаг в Мадагизе (ныне Суговушан), а также сообщил об освобождении от оккупации ряда сел Тертерского, Джебраильского и Физулинского районов;

- 3 октября министерство обороны Азербайджана представило список уничтоженной военной техники армянских ВС. Общие потери противника составили до 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок, реактивных систем залпового огня и минометов, 38 средств ПВО, 10 командных пунктов управления и командно-наблюдательных пунктов, 7 складов с боеприпасами, более 130 единиц автомобильной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс С-300;

- в течение ночи 3 октября была пресечена боевая активность вооруженных сил Армении на различных направлениях фронта, по ним были нанесены сокрушительные удары;

- назван размер средств, поступивших в Фонд помощи Вооруженным силам на первое октября;

- вооруженные силы Армении подвергли интенсивному артобстрелу город Тертер и районные села Сахлаабад, Газйан, Гапанлы, Гайнаг, Аскипара, Гусанлы, села Агдамского района Аяг Гарванд, Имамгулубейли, Гарадаглы, Тезекенд, села Аджабединского района Муганлы, Гиямеддинли, Ранджбарлар и село Тапгарагоюнлу Геранбойского района;

- Генеральный прокурор Кямран Алиев сказал на брифинге, что с 27 сентября в результате армянских артобстрелов погибли 19 гражданских лиц. Среди убитых три женщины и два ребенка;

- министерство обороны Азербайджана распространило очередные кадры уничтожения боевой техники противника;

- министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры с освобожденных от оккупации территорий страны;

- жители Баку на балконах своих домов праздновали освобождение села Суговушан.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Турал Гараджаев)