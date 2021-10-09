Четверо азербайджанских детей, находившихся в детском доме в Турции, доставлены на родину - МИД

БАКУ /Trend/ - 9 октября 2021 года четверо детей - граждан Азербайджана, находившихся в детском доме Искендерун турецкой провинции Хатай, были репатриированы на родину.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на МИД Азербайджана, они были доставлены в Азербайджан в результате поэтапных мер, принятых азербайджанским правительством.