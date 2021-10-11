В Фонде возрождения Карабаха состоялась встреча, посвященная обмену мнениями по устранению ущерба, нанесенного окружающей среде, и восстановлению экологического баланса в Карабахе (ФОТО)

8 октября 2021 года Фонд возрождения Карабаха и неправительственные организации, работающие в сфере экологии, провели встречу, посвященную обмену мнениями по устранению ущерба, нанесенного окружающей среде, и восстановлению экологического баланса в Карабахе.

Во встрече приняли участие заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Каримов, член Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики Азер Аллахверанов, исполнительный директор Общественного объединения "IDEA" Сурхай Шукюров, ответственный сотрудник отдела регулирования окружающей среды и природных ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов Мурад Шахвердиев и представители экологических организаций.

В ходе мероприятия заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Каримов, член Наблюдательного совета Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики Азер Аллахверанов, исполнительный директор "IDEA" Сурхай Шукуров, ответственный сотрудник отдела регулирования окружающей среды и природных ресурсов Министерства экологии и природных ресурсов Мурад Шахвердиев, начальник отдела сбора средств и коммуникаций Фонда возрождения Карабаха Айбаниз Исмаилова рассказали об экоциде, совершенном в результате армянской агрессии, роли гражданского общества в обеспечении экологического баланса, и выступили на другие темы.

Участники мероприятия рассказали об уничтоженной здесь большей части флоры и фауны, которая была занесена в "Красную книгу" Азербайджанской Республики до оккупации и пригласили все экологические организации, а также всех членов общества, присоединиться к движению Фонда "Сделаем Карабах Более Зеленым", направленному на восстановление лесов, эндемичной флоры и фауны, посадку местных видов деревьев и ликвидацию последствий экологического терроризма.

В конце мероприятия координатор по связям с общественностью и коммуникациям Фонда Парвин Мамедова провела сессию вопросов и ответов.

Во время обсуждений, наряду с восстановлением лесов на освобожденных территориях, особое внимание было уделено защите корней деревьев и растительного покрова почвенных ресурсов, предотвращению оползней и эрозии, сохранению деревьев и воды в зоне рек и речного побережья, и защите качества воды.

Для возрождения этих территорий крайне необходимо, чтобы каждый наш соотечественник, независимо от места проживания, внес пожертвование в Фонд возрождения Карабаха с тем, чтобы восстановление освобожденных территорий позволило сделать их еще Более Зелеными.

Самое главное, что посаженные в рамках данной инициативы деревья будут символизировать поддержку нашего союза устойчивому будущему в Карабахе. В результате восстановления этих лесов будущие поколения будут наслаждаться тенистыми и естественными зонами отдыха, и весь регион снова будет получать пользу от процветающей и здоровой экосистемы.

Сделайте пожертвование - давайте вместе сделаем Карабах еще более Красивым и еще более Зеленым!

Учрежденный Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Фонд возрождения Карабаха является публичным юридическим лицом, осуществляющим финансовую поддержку и привлечение инвестиций в мероприятия, реализуемые с целью восстановления и реконструкции освобожденных территорий, их превращения в регион с устойчивой экономикой и высоким благосостоянием, развития в этой области государственно-частного партнерства, а также проведения необходимой работы по повышению уровня осведомленности внутри страны и за ее пределами. (https://qdf.gov.az/iane-et/)