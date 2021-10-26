Нынешний визит Эрдогана в Азербайджан - еще один шаг на пути укрепления двусторонних связей – Администрация президента Турции
БАКУ /Trend/ - Нынешний визит Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Азербайджан - еще один шаг на пути укрепления двусторонних связей.
Об этом сказали во вторник Trend в Администрации президента Турции.
В администрации отметили, что нынешний визит Эрдогана в Азербайджан - третий по счету после победы в 44-дневной войне.
«Президент Эрдоган примет участие в открытии Международного аэропорта в Физули, который крайне важен для экономического развития региона. Азербайджан и Турция делают все возможное для повышения благосостояния населения региона и усиления его экономики», - отметили в администрации.
Также было подчеркнуто, что Турция и далее будет оказывать поддержку Азербайджану.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)