Освобождение территорий Азербайджана создало возможности для развития Южного Кавказа, что тормозится действиями Ирана - независимая газета New Europe

БАКУ /Trend/ - Освобождение территорий Азербайджана от оккупации создало новые возможности для развития Южного Кавказа через региональное сотрудничество. Однако данное развитие все еще тормозит ряд факторов, и в первую очередь это действия Ирана.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на независимую газету New Europe, об этом говорится в статье научного сотрудника Канадского института глобальных отношений Роберта Катлера.

Автор отмечает, что спустя год после окончания Второй Карабахской войны картина на Южном Кавказе изменилась: как политически, так и физически. Азербайджан стремительно продвигается в восстановлении освобожденных территорий: «Построены связывающие их с восточной частью страны автомобильные дороги. Уже открыт один международный аэропорт. Освобожденные регионы становятся для Азербайджана генератором экономического роста».

В статье говорится, что мир и процветание могут прийти на Южный Кавказ через региональное сотрудничество, однако данное развитие все еще тормозит ряд факторов. И, во-первых, подчеркивает эксперт, это действия Ирана.

«У Ирана есть все основания стремиться превратить Армению в несостоятельное государство, подобное Ливану, чтобы продвигать свои интересы на Южном Кавказе. Это было бы катастрофой для армян в Армении, для всего Южного Кавказа, а также для Турции и даже для России. Относительно стабильная Армения - даже с действительно демократическим гражданским обществом - будет больше в интересах России, чем нестабильная Армения с усиленным влиянием со стороны спонсируемых Ираном террористов», – пишет Катлер.

По его словам, Иран разыгрывает «армянскую карту» против Турции, но в конечном итоге это также против России и не отвечает ее национальным интересам.

«Относительно стабильная и небогатая Армения под влиянием России более выгодна Москве, чем нестабильная Армения под усиленным влиянием Корпуса стражей исламской революции», - отмечает автор.

Можно сказать, продолжает Катлер, что таким образом началась борьба за "душу" Армении, и что ее результат будет иметь последствия для всего Южного Кавказа и за его пределами. Победа премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване на досрочных парламентских выборах в июне этого года была экстраординарной, поскольку он был главой правительства во время Второй Карабахской войны: «У Армении есть возможность оставить позади неудачную политику «карабахского клана», который два десятилетия разорял страну. Стране нужны инвестиции, а для этого нужен официальный мирный договор. Армению еще можно спасти от статуса несостоявшегося государства, но сторонние силы работают против этого».

Катлер отмечает, что этими «сторонними силами» является не Азербайджан, потому что процветающая, подлинно демократическая Армения может только способствовать международной безопасности на всем Южном Кавказе. Действительно, кажется, что единственной страной, которая может инвестировать в Армению в мирных целях, является Азербайджан. Вот почему мирный договор необходим как можно скорее, говорится в статье.

Автор подчеркивает, что на данный момент дестабилизирующая сила исходит из Ирана и армянской диаспоры, наиболее активные и воинственно настроенные части которой работают с Ираном и нацелены спровоцировать новую катастрофическую войну.

Как отмечается, в Ереване вербуют и даже находят новых внешних союзников, помимо своей долгой зависимости от армянской диаспоры в международной рекламе и финансовой поддержке. В частности, подчеркнул эксперт, Иран перешел от скрытой поддержки к открытой поддержке Армении. Руководители иранских военных компаний увеличили количество визитов в Армению.

«Активизировались дипломатические связи. В январе в Ереване был открыт Иранский экспортно-инвестиционный центр. Логично, что Иран, который то более, то менее враждебно ведет себя по отношению к Азербайджану, находит много общего с армянской диаспорой, которая, судя по всему, желает начать третью карабахскую войну против Азербайджана. Все больше представителей армянской диаспоры усиливают лоббирование иранских интересов, и не только в Ереване», - пишет он.

По его словам, армянская диаспора была одним из сильнейших элементов «партии войны» в Ереване на протяжении последних трех десятилетий.

«Проживая за границей, представителям диаспоры не приходится страдать от последствий провозглашаемой ею разрушительной политики. Бывший главный советник президента Армении Левона Тер-Петросяна в 1990-х годах Жирайр Либаритян предупреждал о том, что мифомания и территориальные претензии армянской диаспоры могут привести Армению к гибели», - пишет Катлер.

Автор отмечает, что экономика Армении рухнула.

«Население за пределами Еревана мигрирует из страны. Армянская диаспора могла бы оказать большую помощь прямыми иностранными инвестициями в Армению для реального экономического и социального процветания, но она этого не делает. Скорее, ее интерес заключается в наблюдении со стороны, не заботясь о жизни армян в Армении, и таким образом она помогает Ирану - вопреки интересам России, интересам Турции и даже интересам Европейского союза, который стремится только к стабильному и процветающему соседству на Южном Кавказе», - говорится в статье.