Теракты, подобные совершенному в Дашалты, не должны оставаться безнаказанными - Сергей Марков (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Теракты, подобные совершенному в Дашалты, не должны оставаться безнаказанными.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу директор Института политических исследований Сергей Марков на пресс-конференции в городе Шуша.

«К сожалению, Южный Кавказ нельзя назвать полностью мирным», - сказал он, добавив, что экстремистские силы продолжают попытки дестабилизации.

Марков отметил, что армянский террорист сегодня бросил гранату в сторону азербайджанских и российских военнослужащих.

«Если не ошибаюсь, российские миротворцы задержали этого экстремиста. Такого рода действия никоим образом не должны оставаться безнаказанными», - подчеркнул он.

Отметим, что 13 ноября армянский террорист с гранатой атаковал пост с азербайджанскими и российскими военнослужащими в селе Дашалты. Армянский террорист, совершивший атаку, был задержан российскими миротворцами, временно размещенными на территории Азербайджана.

Как отмечается в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана, 13 ноября 2021 года в 07:12 движущиеся из азербайджанского города Ханкенди по трассе Ханкенди-Лачин в направлении города Лачин на автомобиле Mercedes-Benz с государственным регистрационным знаком 48-MN-048 ER гражданин Армении Норайр Мирзоян, 1975 года рождения, и другие лица, которые приобрели ранее гранату РГД-5, огнестрельное оружие и взрывчатые вещества в целях совершения теракта на территории Азербайджана и умышленного убийства, вышли из машины вблизи села Дашалты и бросили гранату в сторону военнослужащих одной из воинских частей ВС Азербайджана и миротворческого контингента Российской Федерации, поставив под угрозу их жизни.

В результате атаки, совершенной с целью умышленного убийства на почве национальной вражды, военнослужащий действительной военной службы сержант Хафиз Насибов и другие военнослужащие (в целом три человека) получили телесные повреждения различной степени тяжести.