Итоги первой встречи заместителей министров иностранных дел пяти стран в Москве можно высоко оценить - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Несколько дней назад в Москве прошла встреча заместителей министров иностранных дел пяти стран - Азербайджана, России, Турции, Ирана и Армении.

Как передает Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Президенты Азербайджана и Турции инициировали формат "3+3". По данной инициативе велись переговоры. Армения также не решалась присоединиться к этой региональной инициативе. Она делала противоречивые заявления, исключающие друг друга. Но Армения присоединилась к этому формату. Итоги переговоров по первой встрече можно высоко оценить. Все стороны обсудили восстановление мира и безопасности в регионе, в том числе реализацию транспортных проектов", - заявил Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что следующие такие встречи решено провести в других столицах на основе ротации.

"Министры иностранных дел будут играть в этом направлении координирующую роль. Не исключено, что в будущем состоятся встречи на высшем уровне", - сказал Джейхун Байрамов.