Благодаря Президенту Ильхаму Алиеву сегодня организуются рейсы в Агдам и Шушу, а завтра мы уже будем встречать там в своих домах гостей – народный артист Рамиз Гулиев

БАКУ /Trend Life/ - Благодаря Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву наши земли освобождены, и сегодня организуются рейсы в Агдам и Шушу, а завтра мы уже будем встречать там в своих домах гостей, сказал в интервью Trend Life корифей национального искусства, выдающийся исполнитель на таре, лауреат Госпремии, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист, профессор Рамиз Гулиев.

"Очень радует, что на освобожденных территориях под руководством Президента Ильхама Алиева идет активный процесс восстановления, реализуются инфраструктурные и градостроительные проекты, заложены фундаменты школ, больниц и других объектов, готовы генеральные планы городов Агдам и Физули. Глава государства поручил, чтобы люди, которые вернутся на свои родные земли, были обеспечены самыми лучшими условиями. И все это особенно дорого миллионам азербайджанцев, и в частности мне, ведь я родился в Агдаме, сделал свои первые шаги в музыкальном искусстве именно там. В этом году мне исполнится 75 лет, и я храню в памяти тепло сердечных встреч с музыкантами, литераторами, художниками, учеными, которые приезжали в Агдам, где традиционно проводились различные мероприятия, музыкальные фестивали и выставки, в которых я принимал непосредственное участие. Уверен, что эти традиции не только будут восстановлены, но и обретут еще более широкий масштаб", - сказал Рамиз Гулиев.

По словам народного артиста, объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в 2021 году города Шуша культурной столицей страны, а также объявление 2022 года "Годом города Шуша" являются очень знаменательными событиями, отозвавшимися радостью и счастьем в сердце каждого азербайджанца.

Рамиз Гулиев отметил, что в свое время принимал участие в фестивале "Хары бюльбюль" на Джыдыр дюзю, представлял там музыкальные произведения. Этот масштабный фестиваль привлекал внимание музыкантов из многих стран мира, и сегодня эти традиции возрождаются.

"Хотелось бы подчеркнуть, что сохранение и пропаганда богатого культурного наследия азербайджанского народа, развитие литературы и музыкального наследия постоянно находятся в центре внимания Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Фонд Гейдара Алиева проводит очень значимую работу по сохранению, развитию и пропаганде во всем мире национально-духовных ценностей, культуры и искусства Азербайджана. Нас ожидают еще более светлые и радостные дни! И в этом году в культурной жизни нашей страны в честь "Года города Шуша" и 270-летия его основания ожидаются яркие события. Мы вновь продемонстрируем миру всю красоту и богатство азербайджанской культуры, прекрасного края страны - Карабаха. Отрадно отметить, что в Шуше, этой колыбели национальной культуры, спустя много лет были вновь проведены фестивали "Хары бюльбюль" и Дни поэзии Вагифа. В мае 2021 года я принимал участие в грандиозном фестивале "Хары бюльбюль", который посетили Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева. Фестиваль прошел на очень высоком уровне, с Джыдыр дюзю звучали классические произведения и народные композиции в исполнении великолепных исполнителей и музыкантов, и это были незабываемые эмоции и впечатления. Многие мечтали об этом, и это стало реальностью. И в том же месяце прошла очень теплая встреча Президента Ильхама Алиева с общественностью Агдамского района, которая была посвящена началу восстановления города Агдам и оставила неизгладимые впечатления. Я тоже поделился мнением на этой встрече о восстановлении драматического театра, строительстве школ мугама и возрождении этого древнего музыкального искусства в новом Агдаме, а мой сын, заслуженный артист, дирижер Эйюб Гулиев - о развитии классического искусства в регионе, реализации международных проектов в Агдаме. Мы с огромным удовольствием будем выступать с концертами в Агдаме и других освобождённых и восстановленных городах Карабаха", - подчеркнул народный артист.

Корифей национального искусства отметил, что восхищен генпланом родного Агдама.

"Как известно, Агдам был одним из самых богатых городов не только Азербайджана, но всего Кавказа, но в период почти тридцатилетней армянской оккупации был превращён в руины - уничтожены дома, больницы, школы, библиотеки, центры культуры, драматический театр, и вся территория была заминирована. Очень больно было наблюдать эти кадры. Но сегодня мы счастливы, что Агдам возвращается к жизни. Более того, если до оккупации в городе проживало около 30 тысяч человек, то после восстановления это будет один из красивейших городов мира с большим парком зеленых насаждений, современной инфраструктурой, различными объектами социальной, культурной, экономической инфраструктуры и стотысячным населением! И, конечно же, в Агдаме воссоздадут историко-культурную часть - музей хлеба, драматический театр, восстановят уникальный дворцовый комплекс основателя Карабахского ханства Панах Али-хана и Джума-мечеть. Будут построены центр мугама и другие очаги культуры, ведь Агдам всегда славился своими ханенде и мастерами народного творчества. После освобождения родного Агдама был там трижды и поражался стремительно происходящим переменам. Мы возвращаемся на родную землю. Уверен, что точно так же, как великий лидер Гейдар Алиев в 70-80-е годы прошлого столетия превратил Агдам в один из самых благоустроенных, процветающих регионов, так же в кратчайшие сроки Президент Ильхам Алиев возродит Агдам как один из самых развитых, благоустроенных центров всего Кавказа", - добавил прославленный тарист.

(Автор: Вугар Иманов)