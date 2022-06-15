Когда Гейдар Алиев вернулся во власть, мы все задышали полной грудью – Александр Шаровский (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 15 июня отмечают День национального спасения, который является одним из самых важных праздников в истории страны.

Гостем студии Агентства международной информации Trend стал руководитель Общины европейских евреев Азербайджана, кавалер государственных орденов, главный режиссер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народный артист Александр Шаровский.

В беседе с корреспондентом Trend Вугаром Имановым Александр Шаровский рассказал о роли общенационального лидера Гейдара Алиева в истории страны, поделился воспоминаниями. Была подчеркнута исключительная роль Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в стремительном развитии нашей страны. Также были отмечены традиции толерантности и мультикультурализма в Азербайджане.

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