Посол Азербайджана обсудил с почетным президентом IOI проекты Института в Каспийском море

БАКУ /Trend/ - Посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров обсудил проекты в Каспийском море с почетным президентом Международного института океана (IOI) Авни Бехнамом.

Как передает в субботу Trend, об этом Фуад Искендеров сообщил на своей странице в Twitter.

Было отмечено, что встреча состоялась в кулуарах проходящей в Женеве выставки «Мои моря, мои океаны» (My Seas, My Oceans). Выставка организована по инициативе Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA (Международный диалог по охране окружающей среды) при поддержке Женевского отделения ООН и постоянного представительства Азербайджана при Женевском отделении ООН.

«Был рад обсудить с таким опытным ученым текущие и будущие проекты Института в Каспийском море с участием Азербайджана», - отметил посол.