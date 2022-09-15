Азербайджанские диаспорские организации Европы выразили протест против провокации Армении

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские диаспорские организации, действующие в Европе, выразили протест против военной провокации Армении.

Как сообщили Trend в четверг в Государственном комитете по работе с диаспорой, азербайджанская община Италии обратилась к местной и международной общественности в связи с широкомасштабной провокацией, совершенной подразделениями вооруженных сил Армении с ночи 12 сентября 2022 года.

В заявлении, подписанном председателем объединения Азербайджан-Италия Фаридом Аббасовым, дана подробная информация о военной провокации Армении и обращено внимание на причины этой агрессии. В заявлении отмечается, что вся ответственность за провокацию, конфликт и потери лежит на военно-политическом руководстве Армении. Также подчеркнуто, что агрессивная политика Армении полностью противоречит нормам международного права, препятствует нормализации отношений, мирному процессу в регионе. В то время, когда Азербайджан проводит широкомасштабные восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях, армянская сторона делает все, чтобы затормозить этот процесс. «Мы, азербайджанская община, проживающая в Италии, требуем от мирового сообщества предпринять практические шаги в международно-правовой плоскости, чтобы предотвратить подобные действия Армении в будущем», - говорится в заявлении.

Азербайджано-нидерландское общество "Odlar Yurdu" также выразило решительный протест против широкомасштабной провокации, совершенной подразделениями вооруженных сил Армении с ночи 12 сентября 2022 года. В заявлении за подписью председателя Общества Фирангиз Багировой, адресованном местной и международной общественности, подробно рассказывается о военном преступлении Армении, усилиях Азербайджана по нормализации отношений и мирному процессу на Южном Кавказе.

Против провокации вооруженных сил Армении на государственной границе с Азербайджаном выразили протест и соотечественники, проживающие в Венгрии. В заявлении, распространенном Домом Азербайджана, действующим в Будапеште, подробно говорится об очередном акте агрессии, совершенном Арменией.

Азербайджанская община немецкого города Ганновер выразила решительный протест против военной провокации Армении. В заявлении ассоциации дружбы Германия-Азербайджан подробно рассказывается о военной провокации против Азербайджана.

Действующая во французском городе Нант Ассоциация культуры азербайджанцев выразила решительный протест против широкомасштабной провокации, совершенной подразделениями вооруженных сил Армении с ночи 12 сентября 2022 года. В заявлении ассоциации, адресованном местной и международной общественности, дана подробная информация об очередной агрессии Армении, отмечено, что это идет вразрез с процессом нормализации и мирным процессом в Южно-Кавказском регионе, было привлечено внимание к причинам этого военного преступления.

(Перевод: Фидан Мустафаева)