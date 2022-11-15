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Представители азербайджанской диаспоры проводят акцию протеста перед Сенатом Франции (ФОТО)

Политика Материалы 15 ноября 2022 14:06 (UTC +04:00)
Представители азербайджанской диаспоры проводят акцию протеста перед Сенатом Франции (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Представители азербайджанской диаспоры проводят акцию протеста перед Сенатом Франции.

Как сообщает во вторник Trend, участники акции протестуют против вынесения на обсуждение проекта антиазербайджанской резолюции. Они призывают сенаторов не принимать резолюцию.

Члены диаспоры заявили, что представленная в Сенат резолюция несправедлива и предвзята.

Напомним, что 3 октября в Сенат Франции был представлен проект резолюции против Азербайджана. Подготовленный шестью членами Сената, он содержит призыв к французским властям и странам Европейского союза ввести эмбарго на нефть и газ, импортируемые из Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Представители азербайджанской диаспоры проводят акцию протеста перед Сенатом Франции (ФОТО)
Представители азербайджанской диаспоры проводят акцию протеста перед Сенатом Франции (ФОТО)
Представители азербайджанской диаспоры проводят акцию протеста перед Сенатом Франции (ФОТО)
Представители азербайджанской диаспоры проводят акцию протеста перед Сенатом Франции (ФОТО)
Представители азербайджанской диаспоры проводят акцию протеста перед Сенатом Франции (ФОТО)
Представители азербайджанской диаспоры проводят акцию протеста перед Сенатом Франции (ФОТО)
Представители азербайджанской диаспоры проводят акцию протеста перед Сенатом Франции (ФОТО)
Представители азербайджанской диаспоры проводят акцию протеста перед Сенатом Франции (ФОТО)
Представители азербайджанской диаспоры проводят акцию протеста перед Сенатом Франции (ФОТО)
Представители азербайджанской диаспоры проводят акцию протеста перед Сенатом Франции (ФОТО)
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