Франция делает правильные шаги навстречу Азербайджану - их футбольная команда побеждает - посол

БАКУ /Trend - Когда французские чиновники совершают правильные шаги по отношению к Азербайджану, их национальная футбольная команда добивается успеха на чемпионате мира в Катаре.

Как передает Trend, об этом в воскресенье на своей странице в Twitter написал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров.

«Если Франция хочет добиться большего на чемпионате мира по футболу, то назначенный посол страны в Азербайджане должен отправиться в Шушу. Это самое счастливое место для друзей Азербайджана», - сказал он.