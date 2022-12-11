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Франция делает правильные шаги навстречу Азербайджану - их футбольная команда побеждает - посол

Политика Материалы 11 декабря 2022 15:35 (UTC +04:00)
Франция делает правильные шаги навстречу Азербайджану - их футбольная команда побеждает - посол

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БАКУ /Trend - Когда французские чиновники совершают правильные шаги по отношению к Азербайджану, их национальная футбольная команда добивается успеха на чемпионате мира в Катаре.

Как передает Trend, об этом в воскресенье на своей странице в Twitter написал посол Азербайджана в Швейцарии Фуад Искендеров.

«Если Франция хочет добиться большего на чемпионате мира по футболу, то назначенный посол страны в Азербайджане должен отправиться в Шушу. Это самое счастливое место для друзей Азербайджана», - сказал он.

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