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Акцию на Лачинской дороге освещают сотрудники чешского телевидения (ФОТО)

Политика Материалы 1 февраля 2023 09:31 (UTC +04:00)
Акцию на Лачинской дороге освещают сотрудники чешского телевидения (ФОТО)

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ШУША /Trend/ - На место акции протеста на Лачинской дороге прибыли сотрудники телеканала Ceskatelevize из Чехии.

Как сообщает в среду сотрудник Trend, командированный в Шушу, акцию освещают тележурналисты Гокан Эрен, Немечек Павел, Вацлав Черногорский.

Участники акции проинформировали иностранных журналистов о причинах проведения протестной акции.

Акция протеста представителей неправительственных организаций Азербайджана в зоне временной дислокации российских миротворцев в Карабахе продолжается уже пятьдесят второй день.

Отметим, что по результатам переговоров, проведенных с командованием российского миротворческого контингента 3 и 7 декабря 2022 года, группа специалистов Министерства экономики, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики Азербайджана и ЗАО "AzerGold" 10 декабря собиралась приступить к предварительному мониторингу в связи с ситуацией по незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, а также возникающих экологических и других последствий этого на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент. Планировались инспекция месторождений полезных ископаемых, в частности золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, мониторинг по различным направлениям, организация кадастрового учета имущества, оценка потенциального ущерба и рисков для окружающей среды, источников подземных и поверхностных вод. Однако, несмотря на прибытие группы на территории проведения мониторинга в сопровождении российских миротворцев, она столкнулась с провокациями в обоих направлениях.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Акцию на Лачинской дороге освещают сотрудники чешского телевидения (ФОТО)
Акцию на Лачинской дороге освещают сотрудники чешского телевидения (ФОТО)
Акцию на Лачинской дороге освещают сотрудники чешского телевидения (ФОТО)
Акцию на Лачинской дороге освещают сотрудники чешского телевидения (ФОТО)
Акцию на Лачинской дороге освещают сотрудники чешского телевидения (ФОТО)
Акцию на Лачинской дороге освещают сотрудники чешского телевидения (ФОТО)
Акцию на Лачинской дороге освещают сотрудники чешского телевидения (ФОТО)
Акцию на Лачинской дороге освещают сотрудники чешского телевидения (ФОТО)
Акцию на Лачинской дороге освещают сотрудники чешского телевидения (ФОТО)
Акцию на Лачинской дороге освещают сотрудники чешского телевидения (ФОТО)
Акцию на Лачинской дороге освещают сотрудники чешского телевидения (ФОТО)
Акцию на Лачинской дороге освещают сотрудники чешского телевидения (ФОТО)
Акцию на Лачинской дороге освещают сотрудники чешского телевидения (ФОТО)
Акцию на Лачинской дороге освещают сотрудники чешского телевидения (ФОТО)
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