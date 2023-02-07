Франция вновь в своем амплуа - в Charlie Hebdo рады землетрясению в Турции

БАКУ /Trend/ - В результате сильного землетрясения, произошедшего вчера в братской Турции, погибло и пострадало много людей.

Государства мира, и в первую очередь Азербайджан, всячески помогают Турции в это тяжелое время. Проармянская Франция же вновь в своем амплуа.

На странице в Twitter французского журнала Charlie Hebdo, отличающегося враждебностью к тюркам, мусульманам опубликована карикатура, изображающая разрушенные здания и перевернутые автомобили в Турции. Карикатура сопровождается подписью - "Землетрясение в Турции. Нет необходимости отправлять туда танки".

Это исключительный пример бесчеловечности. Charlie Hebdo в очередной раз переходит за грань и рамки сатиры. Под завалами остаются люди, в том числе дети, информация о числе погибших постоянно обновляется, а они публикуют карикатуры на эту тему, прикрываясь "свободой выражения". Террор и геноцид, оккупация и вандализм - вот истинная сущность Франции, рядящейся в обличье "колыбели культуры и науки".

Charlie Hebdo размещал провокационные публикации и против Азербайджана. Не секрет, что этот журнал занимает антиазербайджанскую, антиисламскую позицию.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 4 544, пострадавших - 26 721 человек, разрушено 5 775 зданий.

В связи со стихийным бедствием в Турции объявлен семидневный траур.

(Перевод: Фидан Мустафаева)