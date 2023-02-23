Азербайджан и Великобритания совместно работают в сфере борьбы с организованной преступностью - госминистр (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Великобритания совместно работают в сфере борьбы с организованной преступностью.

Как передает в четверг Trend, об этом на своей странице в Twitter написал государственный министр Великобритании по делам Европы и Северной Америки Лео Докерти.

“Великобритания оказывает существенную поддержку в укреплении сухопутной границы Азербайджана для предотвращения контрабанды наркотиков в Европу”, - говорится в публикации.

Напомним, что госминистр Великобритании находится с официальным двухдневным визитом в Азербайджане.

Отметим, что Лео Докерти провел встречу с министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым, в ходе которой было подписано соглашение о международном транспортном сотрудничестве между правительствами двух стран.

Ожидается, что в ходе визита также состоится подписание Меморандума о взаимопонимании с Государственным таможенным комитетом Азербайджана.