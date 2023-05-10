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Гейдар Алиев - блестящий лидер, открывший широкие возможности для превращения Азербайджана в сильное и современное государство - генсек ОТГ

Политика Материалы 10 мая 2023 13:47 (UTC +04:00)
Гейдар Алиев - блестящий лидер, открывший широкие возможности для превращения Азербайджана в сильное и современное государство - генсек ОТГ

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Мы с глубоким уважением чтим светлую память общенационального лидера братского азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в заявлении генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТС) Кубанычбека Омуралиева по случаю 100-летия со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

"Гейдар Алиев - блестящий лидер, который открыл широкие возможности для превращения Азербайджана в сильное и современное государство. Благодаря его патриотизму, мудрости и железной воле Азербайджан добился огромного прогресса на пути политического, социально-экономического, научно-технического и культурного развития. Гейдар Алиев является одним из архитекторов тюркского мира, внесшим значительный вклад в объединение братских тюркских государств и народов", - сказал он.

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