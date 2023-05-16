Гений Гейдара Алиева стал духовным ориентиром для всего тюркского мира - Ерлан Кошанов

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев был необыкновенной исторической личностью, основателем и спасителем современного Азербайджана. Его гений стал духовным ориентиром не только для азербайджанского народа, но и всего тюркского мира. Гейдар Алиев многое сделал для укрепления азербайджано-казахстанских отношений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Мажилиса парламента Казахстана Ерлан Кошанов на специальном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, посвященном 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

Он отметил, что Гейдар Алиев посвятил себя служению азербайджанскому народу и государству.

"Он обладал очень высокими человеческими качествами. Его гениальность важна для всего тюркского мира. Гейдар Алиев говорил, что испытывает глубокое уважение и большую любовь к народу Казахстана. Его выступление в тот период очень впечатлило меня", - добавил он.

Отметим, что Милли Меджлис проводит специальное заседание, посвященное 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева. В заседании принимают участие 228 иностранных делегатов, в том числе 12 председателей парламентов стран, 15 заместителей председателя парламентов стран, представители 4 международных организаций.