За кулисами существуют силы с «особыми интересами», которые не хотят мира на Южном Кавказе - Ричард Хогланд

БАКУ/Trend/- За кулисами существуют силы с «особыми интересами», которые не хотят мира на Южном Кавказе.

Об этом сказал Trend в воскресенье бывший сопредседатель Минской группы (МГ) ОБСЕ от США Ричард Хогланд, комментируя эскалацию ситуации на азербайджано-армянской границе.

«Любой обстрел или другие беспорядки на границе, будь то на контрольно-пропускных пунктах или в других местах, вызывают беспокойство, поскольку такие инциденты всегда могут выйти из-под контроля. Армения и Азербайджан самоотверженно работают над достижением подлинного и прочного мира. Тем не менее, всегда важно помнить, что за кулисами существуют силы с «особыми интересами», которые не хотят мира и будут проверять, как далеко они могут зайти, чтобы предотвратить безопасное будущее»,- сказал он.

Хогланд считает, что по этой причине важно, чтобы представители обеих сторон продолжали открыто и честно вести переговоры для обеспечения истинного и прочного мира для своих государств и для своих народов.

Отметим, что 15 июня 2023 года в 08:45 в результате обстрела с территории Армении был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, несший службу на ППП "Лачин".

Ответным огнём огневая точка противника была подавлена, ситуация находится под контролем азербайджанских подразделений.