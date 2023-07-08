Страны, которые граждане Азербайджана могут посетить без визы (Список)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вводится безвизовый режим.
Об этом сообщает Trend в субботу со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.
Так, граждане обеих стран могут находиться на территории друг друга без визы в течение трехмесячного срока - 90 дней.
Отметим, что в настоящее время в соответствии с двусторонними межгосударственными договорами, на основе принципа взаимности между указанными ниже странами и Азербайджанской Республикой действует режим безвизового въезда и выезда граждан в течение 90 дней в двустороннем порядке:
|
Название страны
|
Срок для проживания без визы на основе принципа взаимности между указанными ниже странами и Азербайджанской Республикой
|
1
|
Беларусь
|
90 дней
|
2
|Грузия
|
90 дней
|
3
|
Казахстан
|
90 дней
|
4
|
Кыргызстан
|
90 дней
|
5
|
Молдова
|
90 дней
|
6
|
Узбекистан
|
90 дней
|
7
|
Российская Федерация
|
90 дней
|
8
|
Таджикистан
|
90 дней
|
9
|
Украина
|
90 дней
|
10
|
Турция
|
90 дней
|
11
|
Катар
|
30 дней
Примечание: граждане Государства Катар, желающие въехать на территорию Азербайджанской Республики для занятия образовательной или трудовой деятельностью, должны заранее получить визу в соответствии с национальным законодательством Азербайджанской Республики.
|
12
|
Объединенные Арабские Эмираты
|
90 дней