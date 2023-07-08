Страны, которые граждане Азербайджана могут посетить без визы (Список)

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вводится безвизовый режим.

Об этом сообщает Trend в субботу со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Так, граждане обеих стран могут находиться на территории друг друга без визы в течение трехмесячного срока - 90 дней.

Отметим, что в настоящее время в соответствии с двусторонними межгосударственными договорами, на основе принципа взаимности между указанными ниже странами и Азербайджанской Республикой действует режим безвизового въезда и выезда граждан в течение 90 дней в двустороннем порядке: