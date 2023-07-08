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Страны, которые граждане Азербайджана могут посетить без визы (Список)

Политика Материалы 8 июля 2023 14:52 (UTC +04:00)
Страны, которые граждане Азербайджана могут посетить без визы (Список)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) вводится безвизовый режим.

Об этом сообщает Trend в субботу со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана.

Так, граждане обеих стран могут находиться на территории друг друга без визы в течение трехмесячного срока - 90 дней.

Отметим, что в настоящее время в соответствии с двусторонними межгосударственными договорами, на основе принципа взаимности между указанными ниже странами и Азербайджанской Республикой действует режим безвизового въезда и выезда граждан в течение 90 дней в двустороннем порядке:

Название страны

Срок для проживания без визы на основе принципа взаимности между указанными ниже странами и Азербайджанской Республикой

1

Беларусь

90 дней

2

 Грузия

90 дней

3

Казахстан

90 дней

4

Кыргызстан

90 дней

5

Молдова

90 дней

6

Узбекистан

90 дней

7

Российская Федерация

90 дней

8

Таджикистан

90 дней

9

Украина

90 дней

10

Турция

90 дней

11

Катар

30 дней

Примечание: граждане Государства Катар, желающие въехать на территорию Азербайджанской Республики для занятия образовательной или трудовой деятельностью, должны заранее получить визу в соответствии с национальным законодательством Азербайджанской Республики.

12

Объединенные Арабские Эмираты

90 дней
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