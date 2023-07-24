Джейхун Байрамов встретился с резидентом-координатором ООН в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 24 июля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с резидентом-координатором Организации Объединенных Наций (ООН) в Азербайджане - Владанкой Андреевой.

Как сообщает в понедельник Trend, на встрече были обсуждены вопросы, стоящие в повестке дня нынешнего сотрудничества между Азербайджаном и ООН, в том числе ситуация с выполнением "целей устойчивого развития" (ЦУР).

Байрамов отметил важность Саммита ЦУР, который состоится 18-19 сентября в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, с точки зрения анализа текущего состояния выполнения повестки дня в области устойчивого развития. Кроме того, он подробно проинформировал Андрееву о проделанной работе по достижению ЦУР на национальном уровне, о деятельности Национального координационного совета по устойчивому развитию, созданного для достижения целей и задач, имеющих значение для Азербайджана.

Байрамов также предоставил информацию о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, работах по реконструкции, основанных на концепциях "умный город", "умное село", на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, шагах по созданию зоны «зеленой энергии». Было отмечено, что продолжение военно-политических провокаций и минных угроз со стороны Армении наносит ущерб мирным усилиям. С точки зрения процесса возвращения вынужденных переселенцев, и проводимых работ по реконструкции, была подчеркнута важность деятельности по разминированию, а также то, что подобная инициатива является одной из составных ЦУР.

Резидент - координатор Владанка Андреева подчеркнула важность работы, проводимой Азербайджаном в направлении продвижения ЦУР. Было выражено удовлетворение сотрудничеством Азербайджана с ООН и ее специализированными структурами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.